Non ce l’ha fatta il bambino con emorragia cerebrale trasferito da Foligno a Firenze

Il piccolo, di un anno e mezzo, era stato sottoposto al "San Giovanni Battista" a un'operazione di stabilizzazione

Non ce l’ha fatta il bambino di un anno e mezzo, arrivato con un’emorragia cerebrale in ospedale a Foligno e che, dopo essere stato sottoposto ad un’operazione per essere stabilizzato, era stato portato a Firenze. Lo stesso ospedale aveva comunicato, sabato, l’esito positivo del primo intervento salvavita, insieme a quello effettuato su un altro bimbo della stessa età, che aveva subito gravi traumi a seguito di un incidente e che è stato poi trasferito ad Ancona.

La Usl 2 conferma il decesso

La Usl2, dopo la notizia dell’operazione salvavita, ha purtroppo annunciato, il giorno dopo, la notizia del decesso arrivata da Firenze. “Profondamente colpite e addolorate da questo tragico epilogo, le direzioni dell’ Azienda Usl Umbria 2 e dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno esprimono le più sentite condoglianze ai genitori e ai familiari“.