Sanità, la protesta di Cascia: “Subito ritorno alla situazione pre covid”

Sofferenza delle strutture sanitarie

Si riferisce della “sofferenza delle strutture sanitarie ospedaliere e del territorio per la mancanza di infermieri e Oss che si trovano a lavorare in condizioni assai difficoltose, con turni di 12 ore, difficoltà o impossibilità di godere delle ferie e mancanza di copertura in caso di malattia. Una situazione che fa il paio con la mancanza di specialisti ambulatoriali che comportano la riduzione, se non la cancellazione, di tante visite specialistiche essenziali e la mancata apertura di alcuni reparti che sarebbero perfettamente in grado di entrare in funzione, come la radiologia“.

Eccessiva vastità del territorio

Il tutto, in un contesto di “vastità del territorio del comune di Cascia e del comprensorio della Valnerina, con i tempi di percorrenza da e verso i centri ospedalieri maggiori che sono di minimo un’ora e mezza, considerando l’andata e il ritorno del mezzo del 118, ma che può allungarsi anche di molto considerando il traffico su strade dove già senza è difficile consentire il sorpasso. Alcune frazioni distanto decine di minuti dal capoluogo e gli eventi atmosferici e le catastrofi naturali rendono impervie e impercorribili le vie di comunicazione, rendendo di fatto molto difficile garantire le cure essenziali in presenza di patologie che richiederebbero un intervento immediato“.