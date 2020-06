Nocera Umbra, il sindaco ringrazia tutto il mondo della scuola

Conclusione atipica per l’anno scolastico 2019 – 2020, anche a Nocera Umbra. Niente rappresentazioni teatrali finali, concerti o mostre. Ma non è voluto mancare il saluto del sindaco Giovanni Bontempi che, con una lettera aperta, ha voluto ringraziare tutto il mondo della scuola per il grande lavoro svolto tra mille difficoltà.

La lettera

“Carissimi tutti – scrive Bontempi – anche quest’anno scolastico è giunto al temine, sicuramente indimenticabile, e che rimarrà nella storia del mondo intero. A causa della terribile pandemia che ci ha colpito, quest’anno, non ci potremo salutare come di consuetudine. La mia presenza alle vostre rappresentazioni finali, sempre all’altezza delle aspettative, e sempre dimostrazione di quanta passione e competenza ci fosse dietro ad ogni singola iniziativa dei vari plessi, non era mai venuta a mancare, non solo perché credo fortemente nel valore della scuola come veicolo e volano di valori fondamentali che formano cittadini consapevoli, ma anche perché, ritengo sia doveroso che le istituzioni facciano sentire la propria vicinanza a tutti coloro che sono parte integrante di una comunità, a partire dai più piccoli“.

“Una vita stravolta”

“Da alcuni mesi però la nostra vita è stata completamente stravolta: gli studenti hanno dovuto abbandonare la loro normalità scolastica e seguire le lezioni da casa dietro un freddo schermo di un device, gli insegnanti, si sono dovuti reinventare costruendo una didattica a distanza, finora sconosciuta, ed i genitori, a loro volta, hanno dovuto affiancare i propri figli per accedere alle lezioni con strumenti nuovi che inevitabilmente, soprattutto all’inizio, non erano privi di difficoltà. Tutto il personale della scuola, il dirigente scolastico, il corpo docente ed il personale ATA, si è impegnato, con la dedizione di sempre, ad affrontare questo repentino rinnovamento, trasformando un’emergenza in una nuova sfida tutta da vincere affinchè nessuno rimanesse indietro. Ed è, ad ognuno di Voi, che va il mio personale ringraziamento. Un grazie virtuale che rimanda il tradizionale abbraccio vero e sincero a settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico. Ancora una volta abbiamo superato ciò che credevamo crudele, ed ingiusto, abbiamo dimostrato di essere una comunità forte ed organizzata, abbiamo dato prova di saper rispettare le regole e portare a termine il nostro dovere di cittadini pur nelle difficoltà“.

L’augurio del sindaco di Nocera Umbra

“Il mio augurio per tutti è per una serena e piacevole estate, riscoprendo magari anche il nostro magnifico territorio che in questi mesi abbiamo rivalutato, ed apprezzato, ma che soprattutto, ci ha protetto da un nemico subdolo e invisibile. Rivolgo, a tutto il mondo della scuola, un arrivederci a settembre, con la riconoscenza di aver saputo dimostrare il vostro valore come persone, e come educatori, per aver accompagnato i nostri ragazzi senza lasciarli mai soli in un momento così particolare e per aver dimostrato, con il vostro esempio, che da ogni difficoltà può nascere un’opportunità“.