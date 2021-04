Nocera Umbra, il Rotary di Gualdo Tadino dona tablet all'Omnicomprensivo

La cerimonia alla presenza del sindaco Bontempi

Il Rotary club di Gualdo Tadino ha donato tre tablet all’Istituto omnicomprensivo Dante Alighieri di Nocera Umbra.

L’iniziativa è frutto di un progetto internazionale nato dalla collaborazione tra il Rotary International ed il Governo degli Stati Uniti d’America, per il tramite di USAID, la sua principale agenzia di sviluppo che opera in oltre cento Paesi nel mondo per promuovere, sostenere e migliorare la salute e la stabilità globale, fornire assistenza umanitaria, agire da catalizzatore per innovazioni e partnership e per potenziare le capacità di donne e ragazzi.

Gli ospiti alla cerimonia

Alla cerimonia, nel pieno rispetto delle norme anticovid, hanno partecipato, oltre ovviamente al dirigente scolastico, prof. Leano Garofoletti, il sindaco di Nocera Umbra, Giovanni Bontempi, il presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino, Giovanni Perucchini, l’assistente del Governatore Roberto Tamburini, il prof. Antonio Pieretti, i soci Angelo Arnesano, Alfiero Albrigi e Manuel Pompei.

“Rotary al servizio della comunità”

Il dirigente scolastico ha ringraziato il Rotary Club, insistendo sul grande valore di questi aiuti, spendibili nell’immediato e auspicando in prossime collaborazioni tra l’Omnicomprensivo e l’organizzazione, al fine di fronteggiare insieme i disagi causati dalla pandemia. Ecco le parole del presidente Perucchini: “Quella di oggi rappresenta un’altra importante donazione che il Club, sempre sensibile e attento alle esigenze delle nuove generazioni, ha elargito alla scuola nocerina. Il Rotary da anni, infatti, opera al servizio della comunità nel nome dell’amicizia e di una collaborazione tra i territori, che ha permesso di incentivare il patrimonio informatico scolastico. La nostra organizzazione si propone, nell’immediato futuro, di reperire ulteriori risorse per nuove apparecchiature a sostegno dei numerosi progetti innovativi realizzati dall’Istituto “Dante Alighieri”. Riteniamo molto importante supportare il settore della scuola, della cultura e della formazione, basilare per i nostri giovani e quindi per il futuro di tutti”.

Il sindaco Bontempi

“In questo momento di difficoltà – ha dichiarato il sindaco Giovanni Bontempi – il fatto che la scuola e la comunità tutta senta vicina il Rotary Club penso che sia un fatto non di poco conto. Gli ideali che l’organizzazione persegue si identificano pienamente con quelli della scuola, di ogni ordine e grado: creare ponti, dialogo, solidarietà e spendersi per alleviare i mali dell’umanità”.