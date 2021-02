Nocera Umbra, donazione dei cacciatori per la connessione degli studenti

Il gesto della Federazione italiana della caccia, presieduta da Libero Luchini

Una donazione da parte della Federazione italiana della caccia, sezione di Nocera Umbra, per gli studenti con difficoltà economica e quindi impossibilitati a seguire le lezioni in didattica a distanza.

Difficoltà economiche per la connessione a Nocera Umbra

“Nei giorni scorsi – spiega il presidente Libero Luchini – siamo venuti a conoscenza che alcuni studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Dante Alighieri di Nocera Umbra non potevano seguire le lezioni a distanza (D.A.D.) a causa della mancanza di adeguate connessioni internet, dovuta a difficoltà economiche. In un momento così difficile per tutte le famiglie, abbiamo creduto di dover dare il nostro contributo e quindi abbiamo devoluto in favore della scuola la somma di 600 euro da destinare a quelle famiglie che necessitavano di aiuto“.

L’intervento dell’associazione dei cacciatori

Immediato il bando interno alla scuola, volto all’elargizione di un contributo economico per tutti coloro che ne faranno richiesta.

“Siamo veramente lieti – prosegue Luchini – in un momento così difficile, di poter essere d’aiuto ai nostri ragazzi e alle loro famiglie. Con l’auspicio e la speranza che questo bruttissimo momento possa concludersi presto, auguriamo ai ragazzi di poter completare gli studi nel migliore dei modi poiché sono loro la nostra migliore speranza per il futuro“.