Coronavirus, quattro vittime in un solo giorno nel comprensorio | I dati

I dati del comprensorio folignate secondo la Dashboard della Regione

Quattro vittime nel comprensorio folignate. Una giornata terribile soprattutto per la città di Foligno, dove aumentano vittime e contagi.

A Foligno +64 positivi e 3 vittime

Per quanto riguarda il territorio, a Bevagna si registrano +10 positivi, per un totale di 106 attualmente positivi e 8 guariti. A Foligno il balzo dei positivi è di 64, 23 guariti e tre vittime.

I numeri di Gualdo Cattaneo e Montefalco

A Gualdo Cattaneo +4 positivi per un totale di 38 e nessun guarito. A Montefalco +3 con un totale di 49 attualmente positivi.

Coronavirus, una vittima a Nocera Umbra

A Nocera Umbra +10 positivi, con il totale che arriva a 118 e una vittima. A Spello i nuovi positivi sono 8, per un totale di 148 e 1 guarito. A Trevi 5 nuovi positivi, per un totale di 73 e 1 guarito. A Valtopina +3 positivi per un totale di 29.