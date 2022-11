Nocera Umbra, cambio di viabilità a scuola: ecco le modifiche

I ringraziamenti di Caparvi

“Ringrazio l’assessore Giuseppe Cioli ed i dipendenti comunali che hanno provveduto sia allo spostamento della pensilina (per l’attesa dei pullman di linea lungo la Septempedana) sia alla realizzazione dell’area di parcheggio. Grazie alla MO.TE.MI. per il materiale offerto. La Polizia Municipale si occuperà di gestire gli attraversamenti in entrata e in uscita“.

Il provvedimento

Dal 2 novembre, dunque, è fatto divieto di transito in accesso al piazzale delle scuole (eccetto pullman e autorizzati) dalle: 8:00 – 8.30 dal lunedì al sabato; 13:00 – 13:30 dal lunedì al sabato; 16:00 – 16:30 martedì e giovedì. “Viene garantita una maggiore sicurezza di tutti al costo di un po’ di strada da fare a piedi. E non ha mai fatto male a nessuno“, spiega Caparvi.