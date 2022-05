Nocera Umbra, l'allarme della minoranza: "Amianto su edifici comunali"

Interrogazione del gruppo "Scegliamo nocera"

Edifici comunali con la copertura di amianto. E’ quello che denuncia la minoranza di “Scegliamo Nocera“, che ha presentato un’interrogazione a riguardo, con particolare attenzione all’ex Panu.

Le conseguenze

“Le fibre rilasciate dall’amianto (denominato “Eternit”), in passato usato massicciamente in edilizia in quanto dotato di buona resistenza termica, possono provocare il mesotelioma pleurico, anche dopo anni che un individuo inala una singola fibra – dice il documento – l’immobile denominato EX PANU, appartenente al Comune di Nocera Umbra, sito in via Brunamonti, attualmente utilizzato come magazzino ed autorimessa, è dotato di copertura in eternit in pessime condizioni di conservazione e visibilmente degradata“.