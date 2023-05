Targa ufficiale da parte del Comune a nome di tutta la città e bagno di folla in piazza

Sabato 13 maggio Edoardo Boari, alias Aaron, sarà ricevuto in Comune per ricevere una targa di riconoscimento dal sindaco Virginio Caparvi a nome di tutta la città. In seguito sarà in piazza dove si fermerà la carovana del Giro d’Italia per incontrare i suoi fans