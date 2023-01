Neve e maltempo a Terni, Valserra senza corrente per caduta alberi - Tuttoggi

Valserra senza corrente, Asm avvisa i cittadini "Tecnici sul posto. Corrente interrotta da caduta di alcuni alberi"

A causa delle condizioni meteo è in corso un disservizio alla rete elettrica nella zona della Valserra che coinvolge le località di: Collegiacone, Giuncano, Polenaco, Pracchia e Porzano. Al momento gli utenti disalimentati sono 252. “Il personale del servizio elettrico – si legge in una nota dell’Asm – è sul posto per la riparazione della linea elettrica che è stata interrotta dalla caduta di alcuni alberi. La previsione del tempo necessario per la risoluzione del disservizio è di alcune ore. Per altre eventuali segnalazioni vi ricordiamo che il nostro numero di pronto intervento è 800 055 330. Grazie per la collaborazione“.