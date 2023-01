Neve e gelo sulla provincia di Terni | Spettacolo a Piediluco | Vigili del fuoco in azione - Tuttoggi

Scuole chiuse a Terni?

Nel Comune di Terni le scuole non sono state chiuse e, al momento, non sembrano esserci i presupposti per una eventuale ordinanza per domani, 24 gennaio. Il sindaco di Terni e la autorità preposte stanno comunque monitorando la situazione meteo per non farsi trovare impreparati in caso di peggioramento dei bollettini meteo.

Neve e gelo, le zone più a rischio e scuole chiuse

Al momento le maggiori criticità si riscontrano infatti nelle aree a quote più alte, in particolare nell’Alto orvietano, in Valnerina, Valserra e zone di Stroncone dove le squadre di intervento della Provincia sono in azione da ore. Diversi comuni hanno chiuso le scuole. Fra questi Montecastrilli, Amelia, Avigliano Umbro, Montecchio, Montegabbione e Montefranco, dove il sindaco ha disposto lo smart working per i dipendenti del Comune che non hanno potuto raggiungere gli uffici. Le previsioni delle prossime ore mettono ancora neve con una situazione in evoluzione.

Neve, scuole chiuse

Anche San Venanzo e Acquasparta hanno deciso di chiudere le scuole a causa dell’emergenza neve. Lo hanno comunicato i sindaci Marsilio Marinelli e Giovanni Montani che hanno firmato in mattinata un’ordinanza a scopo precauzionale. Nel frattempo in alcune zone del territorio provinciale l’intensità della nevicata si sta attenuando, mentre in altre sta accadendo il contrario soprattutto nei comuni collinari, come ad Allerona e Porano, dove le precipitazioni nevose si stanno infatti intensificando.

Neve, piano di emergenza

Dislocate sul territorio anche le pattuglie della polizia provinciale che stanno operando nell’ambito del piano emergenza neve della protezione civile, sotto il coordinamento della prefettura, insieme a tutte le altre forze dell’ordine e all’Anas. L’attività si sta concentrando in particolar modo sul presidio lungo la Flaminia fra Terni e Spoleto, all’altezza di San Carlo, per la regolazione del traffico veicolare a seguito della chiusura del valico della Somma.