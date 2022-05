Nessuna origine antica, spada ritrovata nel Tevere è una replica - Tuttoggi

I carabinieri del Comando Tutela patrimonio culturale e un funzionario della Soprintendenza di Arezzo hanno fugato ogni dubbio, rimane solo da capire come sia finita nel fiume

Alla fine non si tratterebbe di una spada antica – tra l’altro tale e quale ad un gladio romano (lama in acciaio ed elsa in legno) – ma di una semplice replica, anche se di ottima fattura.

Il ritrovamento dell'”arma” era avvenuto giorni fa, da parte di un cittadino di Pieve Santo Stefano (Ar), lungo le sponde del Tevere. La presunta spada era poi stata consegnata e presa in custodia dal sindaco Claudio Marcelli, che stamattina (26 maggio) ha ricevuto in Comune i carabinieri del Comando Tutela patrimonio culturale e un funzionario della Soprintendenza di Arezzo per fare chiarezza.