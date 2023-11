"Nati per Leggere", a Spoleto l'incontro Leggimi perché me ne ricorderò - “Girando attorno al libro” - Tuttoggi.info

La lettura come strumento di gioco e di relazione per favorire lo sviluppo linguistico, alla Biblioteca Carducci il 23 novembre

Giovedì 23 novembre 2023 alle ore 16.00, in occasione della Settimana nazionale Nati per Leggere, nelle sale della biblioteca comunale di Palazzo Mauri a Spoleto, si terrà l’incontro Leggimi perché me ne ricorderò – “Girando attorno al libro” – La lettura come strumento di gioco e di relazione per favorire lo sviluppo linguistico.

L’incontro informativo vuole essere una occasione per conoscere alcune strategie per implementare le abilità comunicative e favorire lo sviluppo linguistico, anche grazie al libro, nei primi anni di vita dei bambini.

All’incontro interverranno Danilo Chiodetti, assessore per la valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio del Comune di Spoleto, Paola Bianchi e Stefania Scafa, psicologhe e psicoterapeute, Marina Silvestrini e Rita Mocco, logopediste e Valeria Laureti, fisioterapista presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, USL Umbria 2 – Distretto di Spoleto.

L’appuntamento, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il Bando Città che legge 2021, è organizzato nell’ambito del progetto condiviso tra la biblioteca comunale e il Consultorio familiare di Spoleto “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere…Leggendo!”, ed inserito nel programma Nati per Leggere.

Il Progetto prevede anche incontri mensili per le donne in gravidanza che frequentano il corso di accompagnamento alla nascita (CAN) in biblioteca e per le mamme e i neonati che frequentano il corso del massaggio del bambino AIMI al Consultorio familiare.

Il Comune di Spoleto e il Distretto Sanitario di Spoleto USL Umbria 2 sono tra i sottoscrittori del Patto locale per la lettura 2021-2024 della Zona Sociale n. 9. Tra le principali finalità del Patto locale per la lettura c’è la promozione della lettura precoce in famiglia, in quanto favorisce lo sviluppo cognitivo del bambino e rafforza la relazione genitore-figlio.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca al numero 0743 218801 o tramite mail all’indirizzo biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it e il Consultorio al numero 0743 210709 e indirizzo mail consultorio.spoleto@uslumbria2.it.