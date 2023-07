Nati il 4 Luglio, IW Private Investments apre gli uffici di Spoleto - Tuttoggi.info

I Private Banker Federico Virgili e Alessandro Protasi ora possono vantare una nuova sede in cui accogliere i Clienti

Sembra certamente una boutade, magari un gioco di parole che richiama altri ricordi storici e altri paesi, ma la data coincide davvero.

Il quattro luglio 2023, in un contesto meraviglioso quale il “Festival dei due mondi” è stata ufficializzata l’apertura del nuovo Ufficio di Spoleto di IW Private Investments, società del Gruppo Intesa, specializzata nel supporto agli investimenti di Imprenditori e professionisti.

I protagonisti dell’evento sono stati i due consulenti locali, Federico Virgili e Alessandro Protasi ma soprattutto gli ospiti, settanta tra professionisti e imprenditori, certamente più amici che clienti dei Private Banker, che hanno riempito la sala per ascoltare gli interventi su cultura e finanza.

Complici il tempo gradevole e la prestigiosa Terrazza due mondi Chemicals con il suo panorama che non ha eguali e dopo aver riempito la prestigiosa sala affrescata, la serata si è conclusa a svuotare i calici per i festeggiamenti, brindando ai nuovi uffici di Via Guglielmo Marconi, 2°.

In bocca al lupo quindi ai Private Banker Federico Virgili e Alessandro Protasi, affermati professionisti, che da decenni operano nella nostra città e che ora possono vantare una nuova sede in cui accogliere i loro Clienti. Intestazione