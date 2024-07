Nasce World Kids Academy: per rendere l'inglese ancora più accessibile e facile per i bambini di tutto il mondo - Tuttoggi.info

La Novakid World Kids Academy offre sessioni di gruppo per la pratica della lingua inglese a bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni, tra i 7 e i 12 anni e tra i 13 e i 17 anni.

Uno dei modi migliori per imparare una lingua è immergersi in essa. Secondo l’Università di Yale, l’uso pratico e quotidiano di una lingua ne facilita l’apprendimento. Traendo spunto da numerosi studi, l’università sottolinea il valore dell’interazione con le persone, dell’ascolto della lingua e della pratica nel parlare, per rafforzare l’apprendimento. Per questo Novakid (www.novakid.it) ha deciso di lanciare in 50 Paesi, tra cui l’Italia, la World Kids Academy, un ambiente studiato per incoraggiare i bambini a immergersi nella lingua inglese e a parlarla. L’inglese parlato è, infatti, uno dei modi più efficaci per far sì che i bambini diventino rapidamente fluenti.

Nella World Kids Academy i piccoli studenti delle tre fasce principali di età (4-6, 7-12, 13-17) sono coinvolti in vere e proprie conversazioni guidate da un insegnante madrelingua per un massimo di 6 studenti. Uno strumento per migliorare la loro conoscenza della lingua inglese con una pratica regolare in un ambiente online progettato per essere coinvolgente e divertente. Gli studenti non si limitano a imparare una nuova lingua, ma la usano per fare amicizia con altri ragazzi di tutto il mondo, immergendosi sia nella lingua che nelle altre culture.

La World Kids Academy di Novakid nasce in risposta a una ricerca approfondita e a un sondaggio in cui il 48% dei genitori chiedeva che i propri figli potessero praticare di più l’inglese. Le sessioni interattive di conversazione per i bambini delle tre fasce d’età principali, 4-6, 7-12 e 13-17, sono state concepite per aiutare i bambini con diversi livelli di conoscenza dell’inglese a diventare più sicuri e impegnati nell’apprendimento della lingua.

Le sessioni di gruppo interattive comprendono fino a sei bambini di diversi Paesi, ognuno dei quali è guidato da un insegnante di inglese esperto. Utilizzando dialoghi interattivi e diapositive che raccontano storie per stimolare la creatività e l’immaginazione degli studenti, le sessioni incoraggiano l’interazione sociale e l’impegno degli studenti, rafforzando al contempo le nozioni apprese durante le lezioni individuali di inglese.

“La nostra filosofia è quella di creare una comunità globale di giovani e impegnati studenti di inglese che permetta ai ragazzi di creare amicizie profonde e significative tra culture e paesi diversi“, afferma Max Azarov, CEO di Novakid. “World Kids Academy è davvero in linea con questa visione, poiché offre agli studenti ancora più opportunità di connettersi, imparare, impegnarsi e prosperare“.

Le sessioni di conversazione di gruppo offrono agli studenti la possibilità di comunicare e connettersi tra loro in un ambiente online accessibile e sicuro. Grazie alle dimensioni ridotte della classe – non più di sei bambini per sessione – è facile per loro interagire con fiducia.

Positivi fin da subito i primi riscontri da parte dei piccoli utenti e dei genitori. “È stata una gioia vedere i nostri studenti divertirsi e partecipare attivamente alle conversazioni, acquisendo al contempo una comprensione profonda e duratura dell’inglese“, afferma Azarov. “Fanno domande, condividono le loro opinioni e danno vita alla lingua“.

Gran parte del successo della World Kids Academy è dovuto agli insegnanti che si impegnano a creare la giusta atmosfera e ad accendere il senso di motivazione e divertimento. I bambini discutono e giocano con i loro coetanei in uno spazio che amplia le opportunità di parlare grazie al formato delle nuove lezioni. Questa combinazione di insegnanti eccezionali e altamente qualificati con una tecnologia leader di mercato differenzia la piattaforma e determina i suoi tassi di successo.

Il feedback degli studenti fa eco a questo sentimento, con una media di 4,4 su 5 e il 65% degli studenti che giudica le lezioni eccellenti.

Il divertimento è un aspetto fondamentale della filosofia di Novakid. Fondata da Azarov e dal suo cofondatore, Dmitry Malin, Novakid dà priorità alla gioia e all’apprendimento. I due fondatori volevano che i loro figli imparassero l’inglese in un ambiente divertente e coinvolgente, e hanno creato uno spazio che ora sta fornendo proprio questo a migliaia di bambini in tutto il mondo.

“Novakid si concentra sul divertimento, sulle connessioni e sull’insegnamento innovativo, ma crediamo anche che l’apprendimento debba essere accessibile e conveniente“, conclude Azarov. “Offriamo orari flessibili, pagamenti mensili accessibili e i nostri insegnanti sono tutti di madrelingua inglese“.

La Novakid World Kids Academy offre sessioni di gruppo per la pratica della lingua inglese a bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni, tra i 7 e i 12 anni e tra i 13 e i 17 anni. Le sessioni si svolgono una volta alla settimana e costano 33 euro al mese (il primo mese è gratuito!). Ogni sessione è studiata appositamente per ogni fascia d’età: sessioni di 25 minuti per i bambini dai 4 ai 6 anni o di 45 minuti per i gruppi dai 7 ai 12 anni e dai 13 ai 17 anni. Gli studenti stanno già vedendo risultati incredibili da queste sessioni: i bambini di questo video sono tutti studenti Novakid che hanno iniziato da piccoli e hanno recentemente cominciato a partecipare alle sessioni di conversazione di gruppo. La loro fluidità in inglese e la fiducia nelle loro capacità sono evidenti!