Nasce la coalizione 'Gubbio Futura', Leonardo Nafissi candidato a sindaco - Tuttoggi.info

'Gubbio Città Futura', 'Gubbio Partecipa' e 'Sinistra Democratica', sosterranno l'ex direttore nazionale di Confidi, il sesto candidato alle amministrative di Gubbio

Leonardo Nafissi è ufficialmente il sesto candidato sindaco di Gubbio. In queste ore è stata infatti ufficializzata e costituita la coalizione ‘Gubbio Futura’, che con ‘Gubbio Città Futura’, ‘Gubbio Partecipa‘ e ‘Sinistra Democratica’, sosterrà l’ex direttore nazionale di Confidi alle prossime elezioni amministrative.

“La nuova coalizione – fanno sapere i vertici del sodalizio – si colloca quale novità politica in città, con salde radici nel campo progressista e del popolarismo, incentrate sul valore della persona e la riaggregazione della comunità. È composta da tre formazioni che si caratterizzano per comuni valori civici e priorità amministrative condivise. Siamo aperti al contributo delle forze civiche presenti nel campo progressista e ci poniamo l’obiettivo di essere un riferimento sul territorio, per creare luoghi e occasioni costanti di incontro e partecipazione e cercare insieme interpretare e rappresentare più efficacemente bisogni e aspettative dei cittadini partendo dai bisogni di infanzia, giovani e persone con fragilità”.

“Per conseguire tali finalità, ‘Gubbio Futura’ svolgerà attività di ascolto e condivisione con i cittadini, favorendo lo scambio tra generazioni, secondo i principi del libero confronto e nel rispetto delle differenze, al fine di dare corpo a quella fondamentale attività di informazione, collegamento e raccordo tra la politica e la città, fino ad oggi assente o quasi, ma molto sentita tra la gente. La coalizione si è data un articolato e rigoroso Manifesto dei valori ai quali dovrà essere ispirata l’azione collettiva delle singole forze politiche e anche quella individuale dei singoli partecipanti, nell’intento di far prevalere sempre e comunque l’interesse generale e collettivo rispetto a quelli individuali o di parte.

Leonardo Nafissi, per molti anni direttore nazionale di Confidi – sistema di garanzia italiano per il sostegno al credito delle Piccole e medie imprese – con una lunga esperienza professionale e di rappresentanza nel confronto con Parlamento, Ministeri, Governo e Banca d’Italia, ha avuto già un’esperienza politica alle ultime regionali, a supporto del candidato presidente Vincenzo Bianconi, dove con oltre 2.100 preferenze ha sfiorato l’elezione in Consiglio regionale. Con Nafissi i candidati sindaco, come detto, salgono a sei: se la vedrà con Alessia Tasso (centrosinistra) Vittorio Fiorucci (centrodestra), Rocco Girlanda (Rinascimento Eugubino), Francesco Della Porta (Gubbio per i beni comuni) e Gabriele Tognoloni (Cantiere Sociale – Sinistra Eugubina)