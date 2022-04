Narni verso le elezioni: Cecilia Cari candidata a sindaco - Tuttoggi

In vista delle elezioni comunali che si terranno il prossimo 12 giugno, Cecilia Cari, candidata del centrodestra, si è presentata agli elettori.

Le elezioni amministrative sono ormai alle porte di Narni, e oggi, sabato 2 aprile, Cecilia Cari si è presentata agli elettori in piazza dei Priori.

Ad appoggiare la candidata, commerciante, alla fascia tricolore è la coalizione del centrodestra. Questa mattina, infatti, insieme a Cecilia Cari alcuni esponenti politici di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Tutti per Narni.

Erano infatti presenti, a sostegno del lancio della campagna elettorale della Cari, anche l’onorevole FI Raffaele Nevi e l’assessore regionale in quota FDI, Eleonora Pace (in foto di copertina).

“Il coraggio di cambiare”

“Il coraggio di cambiare”: questo lo slogan di Cecilia Cari. “Dietro a ogni cambiamento – ha osservato la candidata del centrodestra – c’è l’ignoto, l’incertezza; scegliere, tuttavia ci toglie dal tormento, dall’isolamento, dai dubbi, dalle paure”. Riuscirà, dunque, a spodestare il centrosinistra, che da oltre sessant’anni domina la scena politica narnese?

Una donna decisa ed energica

Cecilia Cari ha promesso che a breve renderà noto il suo programma. Per adesso è apparsa come una donna decisa ed energica, secondo la quale “non vale la penda di vivere una vita priva di passioni e di stimoli”. “La vita è muoversi, agire, reagire, mettersi in gioco e spendersi. Per Narni voglio la partecipazione dei cittadini alle decisioni della città; intendo tirare fuori il coraggio dalle persone”.

Cari: “Mi adopererò affinché Narni sia il borgo più bello dell’Umbria”

Con un pizzico di nostalgia, poi, la Cari ha ricordato ai presenti “quella Narni ricca, vivace e piena di iniziative” figlia del boom economico. “Ebbene, io mi adopererò affinché Narni sia il borgo più bello dell’Umbria; deve essere pulita, curata, appetibile dal punto di vista turistico e imprenditoriale. Abbiamo un potenziale immenso, dobbiamo sfruttarlo per noi stessi e per i nostri giovani”.

“Se sarò sindaco – ha aggiunto infine – desidero un Comune che prima di tutto sappia ascoltare la gente, valutare e decidere”. Narni, narnesi, io il coraggio ce lo metto, adesso sta a voi decidere: diventare il vostro sindaco è il mio sogno da sempre”.

Intanto, domenica 3 aprile, si terranno le Primarie, dalle 8.00 alle 20.00, per la scelta del candidato del centrosinistra. In corsa Lorenzo Lucarelli, assessore alla Cultura e al Turismo, e Marco Mercuri, vicesindaco uscente.

Foto dal profilo Facebook di Eleonora Pace