Narni, partiti i corsi di formazione sulla ricettività turistica

Sono iniziati a Narni, il 16 marzo scorso, i corsi di formazione gratuiti DigiTrails rivolti agli operatori del settore turistico-ricettivo.

I corsi, promossi dal Comune e organizzati in collaborazione con Confapi, prevedono 50 ore totali di lezione su comunicazione digitale, social media, inglese per il turismo, accoglienza per persone diversamente abili ed elementi di storia narnese funzionali all’accoglienza turistica.