Narni, frasi di libri sulle buste del pane per invogliare i bambini alla lettura  - Tuttoggi.info

Frasi di libri stampate sulle buste del pane per invitare i bambini a leggere: il progetto.

“Leggere pane quotidiano”: a Narni frasi di libri stampate sulle buste del pane per invogliare i bambini alla lettura.

Il progetto è coordinato dal Cesvol in collaborazione con il Comune di Narni, Archeoares, Arci comitato provinciale Terni, Arciragazzi Narni, Usl Umbria 2, Beata Lucia, Istituti Comprensivi Narni centro e scalo, Ancescao Umbria sud.

L’iniziativa, resa possibile anche grazie alla collaborazione delle attività commerciali, delle imprese e delle associazioni, prevede che estratti di storie vengano stampati sulle buste alimentari e distribuite nelle mense scolastiche, nelle panetterie e nella grande distribuzione.

“Le pillole di lettura – spiega il Comune in una nota – saranno utili a promuovere la conoscenza dei libri disponibili in biblioteca comunale, a Palazzo Eroli. Per favorire la lettura ad alta voce nei contesti della quotidianità è prevista un’attività di formazione per il personale insegnante, per le famiglie e per potenziali lettori, svolta da Franco Lorenzoni. I partecipanti ai corsi potranno, poi, seguire i laboratori di panificazione, che si svolgeranno in alcune frazioni, dove, per l’occasione, si riaccenderanno i forni di comunità.