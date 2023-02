Un musical per sostenere la Pediatria dell’Ospedale di Foligno

Appuntamento 1 e 2 aprile al San Domenico

Ognuno di noi può fare tanto per gli altri. Ma è quando decidiamo di unire il nostro impegno con quello di altre persone che possiamo raggiungere obiettivi ancora più grandi. Per questo l’Atletica Winner insieme ai service club di Foligno, ovvero Inner Wheel, Kiwanis, Leo Club, Lions Club, Panathlon International Club Clitunno, Rotaract, Rotary e Soroptimist, hanno unito le loro forze e il loro impegno per sostenere un’iniziativa di beneficenza che andrà a favore del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni Battista di Foligno.

Nove realtà insieme per la raccolta fondi

Per la prima volta nove realtà che fondano la propria attività sulla promozione sociale hanno deciso di unirsi per sostenere la realizzazione del musical “Jesus Christ Superstar” che verrà portato sul palco dell’Auditorium San Domenico di Foligno il 1° e il 2 aprile 2023 dalla Compagnia teatrale OLBC. La vendita dei biglietti per il doppio spettacolo – 1° aprile alle ore 21.00 e 2 aprile alle ore 17.00 – servirà alla raccolta fondi per l’acquisto di presìdi medici per le attività del reparto di Pediatria del nosocomio folignate. In particolare il ricavato servirà a fornire la struttura di Pediatria di un monitor multiparametrico che consentirà di tenere sotto controllo H24 i parametri vitali dei piccoli pazienti che presentano problematiche respiratorie, cardiologiche e neurologiche. Parte del ricavato, inoltre, verrà utilizzato poi per l’ossigenoterapia ad alti flussi, un sistema di supporto respiratorio che è uno strumento molto importante per aiutare i bambini nelle attività respiratorie. “Questa iniziativa è davvero importante per noi – spiega la dottoressa Beatrice Messini, facente funzioni responsabile Struttura complessa di Pediatria Foligno-Spoleto – soprattutto alla luce di quello che stiamo passando in queste settimane in cui purtroppo abbiamo assistito a un forte aumento di ricoveri di bambini con virus sinciziale”. Un ringraziamento sentito anche da Letizia Damiani – dirigente medico di Direzione di presidio dell’Ospedale di Foligno – che ha sottolineato come queste iniziative danno un contributo fondamentale per la salute dei bambini che vengono curati nel nosocomio.