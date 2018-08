Musica, cultura e folklore a Baiano per la 3 Sagra delle carni tipiche spoletine e della frittella

Tutto pronto a Baiano per la terza edizione della Sagra delle carni tipiche spoletine e della frittella. Una vera e propria festa paesana che, grazie all’organizzazione della Pro Loco di Baiano, accompagna gli amanti delle tradizioni culinarie e del ballo verso la fine dell’estate. Si inizia venerdi 24 Agosto e in occasione dell’apertura sarà possibile assistere all’esibizione di Anna Maria Allegretti per una serata all’insegna del buon cibo ma anche della buona musica. Tra gli altri ospiti di questa edizione anche Matteo Tarantino che sarà a Baiano mercoledi 29 Agosto e Omar Lambertini il 2 Settembre.

Sempre possibile scatenarsi sulla maxi pista da ballo, usufruire del verde attrezzato e gustare oltre alle specialità culinarie della tradizione anche le squisite pizze, le piadine e le immancabili frittelle.

La Proloco si rende protagonista in questo periodo anche di altre iniziative realizzate in collaborazione con alcune realtà locali in favore della riscoperta del territorio e della convivialità. Domenica 26 Agosto si terrà la 2 Tappa di Turismo Equestre FITE-TREC ANTE con il ritrovo dei partecipanti alle ore 8 presso Palazzo Merini per una mattinata alla scoperta della valle dell’Alta Marroggia grazie ad una rilassante passeggiata a cavallo che si concluderà con un pranzo sociale. Le iscrizioni sono possibili entro il 24 Agosto contattando il numero 3493467678. Domenica 2 Settembre invece sarà la volta del primo Raduno di auto e moto d’epoca Alta Marroggia. Ritrovo fissato per le ore 8:30 presso l’Area Verde dove sarà possibile iscriversi e fare colazione insieme. Il Percorso prevede una tappa all’Abbazia S. Piero in Valle con visita guidata. Alle 13 il pranzo conviviale.

Per maggiori informazioni circa la 3 Sagra delle carni tipiche spoletine e della frittella e gli eventi ad essa correlati pagina Facebook Associazione Pro-Loco Baiano di Spoleto

