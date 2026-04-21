Etruria Retail rafforza la presenza in Umbria: il Super A&O di Pistrino come modello di integrazione territoriale - interviste ad Erminio Papalino e Simona Magrini - Tuttoggi.info

Il percorso di crescita e radicamento territoriale di Etruria Retail prosegue con un nuovo importante capitolo in Umbria, dove il passaggio all’insegna A&O continua a dimostrarsi una leva strategica per rafforzare la presenza locale e valorizzare le comunità.

A Pistrino, nel cuore del Perugino, questa evoluzione prende forma concreta in un punto vendita che rappresenta pienamente la visione dell’azienda: un supermercato a gestione familiare, profondamente integrato nel tessuto economico e sociale del territorio. Qui, il legame con la comunità non è solo un valore dichiarato, ma una pratica quotidiana che si riflette nelle scelte commerciali e nei rapporti con i clienti e i produttori.

“Ci troviamo in un supermercato A&O gestito direttamente da una famiglia, esempio perfetto di ciò che vogliamo essere: una realtà capace di fondersi con il territorio e valorizzarne le eccellenze”, spiega Erminio Papalino, Capo Area Umbria e Lazio di Etruria Retail. “Il banco macelleria, ad esempio, è un modello di interazione locale, basato su rapporti diretti con i produttori. Il passaggio da Carrefour ad A&O rappresenta per noi nuove opportunità di crescita, sia in termini di espansione territoriale sia come evoluzione del marchio, con un radicamento ancora più forte in Umbria, dove Selex è già una realtà consolidata”.

L’ingresso nel mondo Selex segna infatti un cambio di passo significativo: “Far parte di questa squadra significa essere innovatori, modernizzare le attività economiche locali e rafforzare le relazioni con i produttori, diventando un punto di riferimento per la popolazione”, prosegue Papalino. “Ma significa anche contribuire al sociale, incentivando collaborazioni con associazioni e realtà del territorio, per consolidare ulteriormente il legame con la comunità”.

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Un legame che trova piena espressione nella storia della famiglia Magrini, alla guida del punto vendita di Pistrino. “È iniziato tutto con i miei genitori negli anni Ottanta, con un piccolo negozio di paese”, racconta Simona Magrini. “Nel 1991 abbiamo aperto questa attività e oggi io e mio fratello portiamo avanti quel percorso. Viviamo per il territorio: conosciamo i nostri clienti per nome, sono la nostra linfa vitale”.

Il passaggio a Super A&O è stato accolto con entusiasmo: “Il marchio è conosciuto e apprezzato, e i clienti ci hanno persino ringraziato per questa scelta. È stata una sorpresa molto positiva”, sottolinea Magrini. “Stiamo vedendo anche una presenza crescente di giovani e di nuovi clienti, persino da fuori paese. Questo ci spinge a migliorare continuamente l’assortimento e i servizi”.

L’offerta si arricchisce così di prodotti a marchio Selex, sempre più centrali nella proposta commerciale: “I clienti li conoscono e sono felici di trovarli nel nostro negozio. Avranno un ruolo fondamentale nello sviluppo futuro”.

Accanto all’aspetto commerciale, resta centrale l’impegno verso la comunità: “Cerchiamo di sostenere le attività locali, come la Proloco e le associazioni del territorio, nel miglior modo possibile. Vogliamo essere un punto di riferimento non solo per la spesa quotidiana, ma per la vita del paese”.

I primi risultati confermano la bontà della strategia: “In pochi giorni dal cambio insegna abbiamo visto una risposta molto positiva. Questo ci rende fiduciosi e ottimisti per il futuro”, conclude Magrini.

Con esperienze come quella di Pistrino, Etruria Retail consolida il proprio modello di sviluppo: un retail moderno, competitivo e innovativo, ma profondamente ancorato ai valori di prossimità, relazione e valorizzazione del territorio. Un percorso che guarda al futuro senza perdere di vista le proprie radici, rafforzando il ruolo dei punti vendita come veri presìdi di comunità.