Etruria Retail rafforza la presenza in Umbria: il Super A&O di Pistrino come modello di integrazione territoriale - interviste ad Erminio Papalino e Simona Magrini - Tuttoggi.info

Il percorso di crescita e radicamento territoriale di Etruria Retail prosegue con un nuovo importante capitolo in Umbria, dove il passaggio all’insegna A&O continua a dimostrarsi una leva strategica per rafforzare la presenza locale e valorizzare le comunità.
A Pistrino, nel cuore del Perugino, questa evoluzione prende forma concreta in un punto vendita che rappresenta pienamente la visione dell’azienda: un supermercato a gestione familiare, profondamente integrato nel tessuto economico e sociale del territorio. Qui, il legame con la comunità non è solo un valore dichiarato, ma una pratica quotidiana che si riflette nelle scelte commerciali e nei rapporti con i clienti e i produttori.
“Ci troviamo in un supermercato A&O gestito direttamente da una famiglia, esempio perfetto di ciò che vogliamo essere: una realtà capace di fondersi con il territorio e valorizzarne le eccellenze”, spiega Erminio Papalino, Capo Area Umbria e Lazio di Etruria Retail. “Il banco macelleria, ad esempio, è un modello di interazione locale, basato su rapporti diretti con i produttori. Il passaggio da Carrefour ad A&O rappresenta per noi nuove opportunità di crescita, sia in termini di espansione territoriale sia come evoluzione del marchio, con un radicamento ancora più forte in Umbria, dove Selex è già una realtà consolidata”.
L’ingresso nel mondo Selex segna infatti un cambio di passo significativo: “Far parte di questa squadra significa essere innovatori, modernizzare le attività economiche locali e rafforzare le relazioni con i produttori, diventando un punto di riferimento per la popolazione”, prosegue Papalino. “Ma significa anche contribuire al sociale, incentivando collaborazioni con associazioni e realtà del territorio, per consolidare ulteriormente il legame con la comunità”.
Un legame che trova piena espressione nella storia della famiglia Magrini, alla guida del punto vendita di Pistrino. “È iniziato tutto con i miei genitori negli anni Ottanta, con un piccolo negozio di paese”, racconta Simona Magrini. “Nel 1991 abbiamo aperto questa attività e oggi io e mio fratello portiamo avanti quel percorso. Viviamo per il territorio: conosciamo i nostri clienti per nome, sono la nostra linfa vitale”.
Il passaggio a Super A&O è stato accolto con entusiasmo: “Il marchio è conosciuto e apprezzato, e i clienti ci hanno persino ringraziato per questa scelta. È stata una sorpresa molto positiva”, sottolinea Magrini. “Stiamo vedendo anche una presenza crescente di giovani e di nuovi clienti, persino da fuori paese. Questo ci spinge a migliorare continuamente l’assortimento e i servizi”.
L’offerta si arricchisce così di prodotti a marchio Selex, sempre più centrali nella proposta commerciale: “I clienti li conoscono e sono felici di trovarli nel nostro negozio. Avranno un ruolo fondamentale nello sviluppo futuro”.
Accanto all’aspetto commerciale, resta centrale l’impegno verso la comunità: “Cerchiamo di sostenere le attività locali, come la Proloco e le associazioni del territorio, nel miglior modo possibile. Vogliamo essere un punto di riferimento non solo per la spesa quotidiana, ma per la vita del paese”.
I primi risultati confermano la bontà della strategia: “In pochi giorni dal cambio insegna abbiamo visto una risposta molto positiva. Questo ci rende fiduciosi e ottimisti per il futuro”, conclude Magrini.
Con esperienze come quella di Pistrino, Etruria Retail consolida il proprio modello di sviluppo: un retail moderno, competitivo e innovativo, ma profondamente ancorato ai valori di prossimità, relazione e valorizzazione del territorio. Un percorso che guarda al futuro senza perdere di vista le proprie radici, rafforzando il ruolo dei punti vendita come veri presìdi di comunità.