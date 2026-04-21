Accompagnato in un CPR straniero con precedenti - Tuttoggi.info

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Accompagnato in un CPR straniero con precedenti

Redazione

Accompagnato in un CPR straniero con precedenti

Un cittadino tunisino, già gravato da precedenti per resistenza a pubblico ufficiale è stato accompagnato presso un CPR
Mar, 21/04/2026 - 11:21

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L’Ufficio Immigrazione della Questura ha rintracciato un cittadino tunisino, già gravato da precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e con precedente richiesta di protezione internazionale rigettata. E’ stato accompagnato e consegnato nel pomeriggio presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio presente sul territorio nazionale, dove attenderà l’esito della nuova istanza di protezione internazionale, reiterata al fine di evitare l’espulsione dal territorio nazionale.

Nello stesso contesto inoltre, personale della Squadra Volante ha rintracciato in centro due giovani stranieri, prossimi alla maggiore età. Dai successivi accertamenti è emerso che a carico di uno risultava un provvedimento in esecuzione per il collocamento in una comunità di Ragusa, mentre per l’altro un ordine di carcerazione. Entrambi sono stati pertanto presi in carico per l’esecuzione dei provvedimenti di competenza.

L’attività si inserisce nell’ambito delle costanti iniziative di controllo e monitoraggio del territorio, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente e la sicurezza pubblica.

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