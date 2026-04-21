Sanità, diminuiscono [lentamente] le liste d'attesa, anche in Umbria - Tuttoggi.info

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Sanità, diminuiscono [lentamente] le liste d’attesa, anche in Umbria

Redazione

Sanità, diminuiscono [lentamente] le liste d’attesa, anche in Umbria

Mar, 21/04/2026 - 10:24

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In merito alle lunghe attese a cui sono costretti i cittadini per visite e accertamenti qualcosa sta cambiando : “per la prima volta dopo vent’anni di peggioramenti documentati, il trend infatti si è invertito”. Lo afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’ che sulle liste d’attesa cita dati inediti della Piattaforma nazionale di Agenas, “che ha analizzato 50 milioni di prenotazioni e che renderemo pubblici il mese prossimo. Numeri reali, non aneddoti”. Infatti “nel confronto tra il primo bimestre del 2025 e quello del 2026, gli esami diagnostici erogati nel rispetto dei tempi di legge sono cresciuti di quasi due punti percentuali, le visite specialistiche di quasi tre”. Questi numeri per Schillaci, “rappresentano un’inversione di tendenza” mentre “si deve considerare che i numeri dello scorso anno erano spesso falsati da agende chiuse artificialmente e da ‘galleggiamenti’ che facevano scattare il timer non dalla prima chiamata al cup, ma da un ricontatto successivo. Pratiche che ho contrastato duramente e continuerò a contrastare dove si dovessero ancora accertare”. E i risultati sul territorio sono positivi “l’Asl di Caserta in Campania garantisce tac del torace con tempi medi di soli 4 giorni per la classe B, meno della metà della soglia prevista. L’Inca delle Marche assicura visite cardiologiche con appena 6 giorni di attesa per la classe B che va garantita entro 10 giorni e solo 6 giorni anche per la classe D, ben al di sotto dei 30 giorni previsti. L’azienda ospedaliero-universitaria Pisana in Toscana eroga visite oculistiche in soli 5 giorni sia per la classe B che per la classe D”. “Ovviamente potrei citare molti altri casi”. Per quanto riguarda la sopravvivenza di possibili ‘trucchi’ per sgonfiare le liste, denunciati in passato probabilmente, evidenzia il ministro “ancora qualche numero un po’ inverosimile. Ma posso assicurarle che non pubblicheremo tempistiche di cui Agenas non abbia potuto verificare la correttezza. Va detto però che in una netta maggioranza dei casi i dati sono ora ripuliti e lontani dall’aneddotica di questi anni, visto che per gli esami diagnostici siamo all’87,2% delle prestazioni erogate entro i termini fissati per legge, mentre per le visite specialistiche siamo all’80,9%”. In base ai numeri, quindi, secondo Schillaci “il decreto legge 73 funziona dove viene applicato e a dirlo sono ancora una volta i numeri”. Qualche altro esempio. “La Liguria ha puntato sul recall attivo dei pazienti in agenda – quel 20% che prenota e poi non si presenta, facendo slittare i tempi degli altri – e ha ottenuto un miglioramento del 40% nel rispetto dei tempi. *L’Umbria segna un + 25%.* Il Piemonte ha esteso l’apertura degli ambulatori e dei reparti di diagnostica alla sera e nei fine settimana, con risultati misurabili sulle liste. Complessivamente, oltre mille ospedali hanno migliorato le proprie performance di almeno il 20% su base annua. Non è un successo uniforme, ma è la dimostrazione che chi usa gli strumenti messi a disposizione dalla legge ottiene risultati concreti”. (Ram/Adnkronos Salute) ISSN 2465 – 1222 20-APR-26 09:44 NNNN

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