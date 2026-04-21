Cinofilia, i risultati dei trofei Federcaccia su lepre e cinghiale | Immagini - Tuttoggi.info

Quattro giorni intensi per il settore cinofilo di Federcaccia Umbra, quelli tra il 16 e il 19 aprile, con le finali regionali del trofeo dedicate alle diverse categorie su lepre e cinghiale.

All’AFV Coldorto si è disputata la finale regionale su lepre categoria coppie. Il titolo di campione regionale è stato conquistato da Piergiovanni Gaggi con la sua coppia di Segugi italiani a pelo raso. Al secondo posto si è classificato Arduino Perni con i suoi Ariegeois, mentre il terzo posto è andato a Paolo Maccabei, anch’egli con Segugi italiani a pelo raso.

Sempre presso l’AFV Coldorto si è poi svolta la finale regionale su lepre categoria mute. A conquistare il primo posto è stato Carlo Tozzi, seguito da Andrea Quagliotti al secondo posto e Carlo Calzola al terzo, tutti con la loro muta di segugi italiani.

Cinghiale

Il 18 aprile, nei settori delle squadre cinghialiste i Ranger e i Grifoni delle Vaie, si è tenuta la finale regionale su cinghiale categoria coppie. Campione regionale è risultato Denni Albanesi con i suoi Segugi Maremmani; secondo classificato Luca Quadrati con i Briquet Griffon Vendéen; terzo classificato Michael Catanossi con i Petit Bleu de Gascogne.

Il 19 aprile si sono svolte due competizioni. Presso i settori della squadra cinghialista I Cinque Colli si è disputata la finale su cinghiale categoria singoli, vinta da Enrico Trippolini con il suo Briquet Griffon Vendéen. Secondo posto per Diego Gaggiotti con Segugio Maremmano e terzo posto per Daniele Gentili con la sua Ariegeois.

Nella stessa giornata, nei settori delle squadre cinghialiste Garibaldi e Le Tigri di Ferro di Cavallo, si è svolta la finale su cinghiale categoria mute. Il titolo regionale è stato conquistato da Riccardo Migno con la sua muta di Gascon Saintongeois. Secondo classificato Stefano Scarabattoli e terzo Amos Brufani, entrambi con mute di Briquet Griffon Vendéen.

La soddisfazione di Federcaccia

Federcaccia Umbra ringrazia tutti i partecipanti per l’impegno dimostrato, i giudici ENCI Roberto Corbucci, Luca Baldoni e Fabio Butini, nonché tutti i giudici federali Federcaccia. Un sentito ringraziamento l’Associazione l’ha inoltre rivolto al Gruppo Cinofilo Perugino, agli sponsor Mister Mix e Canicom e alla Pasticceria Cecchetti per il supporto fornito. Ed ai gestori dell’AFV Coldorto, Enrico Pierelli e Cristiano Toppetti, e alle squadre cinghialiste I Ranger, I Grifoni delle Vaie, I Cinque Colli, Garibaldi e Le Tigri di Ferro di Cavallo per il fondamentale contributo logistico e organizzativo.

Infine, un plauso speciale al Gruppo Giovani Federcaccia Umbra e a tutto lo staff di Federcaccia Umbra per l’eccellente organizzazione dell’evento.

Il valore della cinofilia

Queste giornate confermano il valore della cinofilia come patrimonio culturale e sportivo, capace di unire passione, competenza e rispetto delle tradizioni. Le competizioni svolte rappresentano non solo un momento di confronto sportivo di alto livello, ma anche un’importante occasione di crescita per conduttori e ausiliari, contribuendo alla valorizzazione delle razze canine e alla diffusione di una cinofilia sempre più consapevole e qualificata.