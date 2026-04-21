Maltrattamenti e minacce: arrestata 28enne nell'assisano - Tuttoggi.info

Il personale della Polizia di Assisi, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto in un’abitazione di Assisi a seguito del quale ha tratto in arresto una cittadina rumena – classe 1997, ritenuta responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate nei confronti dei familiari.Nello specifico la 28enne, dopo essere andata in escandescenza, ha iniziato ad inveire contro i familiari e a minacciarli di morte, circostanza che ha indotto questi ultimi, temendo reazioni violente, a chiudersi all’interno di una stanza e richiedere l’intervento della Polizia di Stato.Gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi, giunti sul posto, hanno trovato i familiari ancora chiusi all’interno della stanza. Dopo essere stati tranquillizzati dai poliziotti, gli stessi hanno riferito di numerose condotte violente e vessatorie che si sarebbero protratte nel tempo nei confronti dei familiari.Per questi motivi, la donna è stata accompagnata negli Uffici del Commissariato dove, al termine delle attività di rito, quest’ultima è stata tratta in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e minacce e, su disposizione del P.M. di turno, condotta presso la Casa Circondariale di Perugia, in attesa dell’udienza di convalida.