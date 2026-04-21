Studentessa cade da finestra al secondo piano del "Giordano Bruno" | Indagini in corso - Tuttoggi.info

Paura oggi (21 aprile), alle ore 13 circa, all’Istituto di Istruzione Superiore “Giordano Bruno” di Perugia dove – da quanto emerge – una studentessa di 16 anni è precipitata da una finestra al secondo piano dell’edificio.

Nella caduta la giovane ha impattato su una tettoia sottostante, che avrebbe contribuito ad attutire il colpo e a evitare conseguenze potenzialmente più gravi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, in stretta sinergia con i sanitari del 118, hanno provveduto al recupero della ragazza. Data la conformazione dei luoghi e la necessità di garantire la massima immobilizzazione, le operazioni di messa in sicurezza e trasporto a terra sono state effettuate mediante l’utilizzo di barella Toboga e tecniche SAF (Speleo-Alpino-Fluviali).

La giovane è rimasta cosciente durante tutte le fasi del soccorso e rispondeva alle sollecitazioni dei soccorritori. Una volta raggiunto il piano stradale, la minorenne è stata affidata alle cure del 118, che ne ha disposto il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Per cercare di ricostruire la dinamica e per i vari accertamenti del caso sono arrivati anche i carabinieri.