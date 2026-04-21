Macchinari da palestra in vendita ma è una truffa: denunciato un 49enne - Tuttoggi.info

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Macchinari da palestra in vendita ma è una truffa: denunciato un 49enne

Flavia Pagliochini

Macchinari da palestra in vendita ma è una truffa: denunciato un 49enne

Mar, 21/04/2026 - 10:31

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Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di querela della persona offesa, ha identificato e denunciato un cittadino 49enne ritenuto responsabile del reato di truffa.Nello specifico l’uomo, dopo aver contattato il rappresentante legale della palestra, ha proposto l’acquisto, a prezzi vantaggiosi, di alcuni macchinari messi all’asta, millantando delle conoscenze presso il Tribunale.La vittima, convinta dell’occasione, ha provveduto ad effettuare un primo bonifico di oltre 170 euro. Nei giorni successivi, il titolare della struttura è stato nuovamente contattato dall’uomo che, con delle scuse, lo ha indotto ad effettuare un nuovo versamento di oltre 4800 euro.Dopo circa un mese, la vittima, non avendo ancora ricevuto quanto acquistato, ha richiesto al 49enne la restituzione di quanto pagato, senza esito.A quel punto, resasi conto della truffa, la persona offesa ha deciso di sporgere querela alla Polizia di Stato.Gli accertamenti del personale delle Volanti hanno permesso di risalire all’identità dell’uomo che è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia analoghi.Per questo motivo, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

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