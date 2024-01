Muore in casa avvolta dalle fiamme, gravemente ustionato il figlio che ha cercato di salvarla - Tuttoggi.info

Tragedia nella notte in un appartamento di via Lorenzo VIbi a Umbertide, indagini in corso per accertare le cause dell'incendio | Il figlio della donna è ricoverato a Perugia in terapia intensiva

Tragedia nella notte appena trascorsa a Umbertide, dove in un appartamento di via Lorenzo Vibi (zona Fontanelle) una 78enne ha perso la vita a causa di un incendio.

Intorno alle 1.30 il rogo sarebbe scaturito da una vecchia sedia di legno, probabilmente presa a fuoco a causa di una sigaretta non del tutto spenta ma, da quanto emerge la donna potrebbe anche essere caduta nel camino davanti al quale si stava scaldando. Per accertare questo dettaglio sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri, che hanno sottoposto a sequestro l’intera abitazione.

Non appena svegliato dal trambusto e dalle grida della madre, il figlio 52enne (residente nella stessa casa) avrebbe tentato disperatamente di soffocare le fiamme che avvolgevano il corpo della donna, portandola anche di peso sul terrazzo.

Purtroppo non è servito e la 78enne, all’arrivo di 118 e vigili del fuoco, era già deceduta. Il figlio della donna, che ha riportato numerose ustioni su tutto il corpo per cercare di salvare la mamma, è stato invece trasportato all’ospedale di Perugia, dov’è ancora ricoverato in terapia intensiva.