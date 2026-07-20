Motorini pericolosi a San Venanzo, intervengono i carabinieri: denunciato 15enne con una mazza da baseball - Tuttoggi.info

È stato necessario l’intervento dei carabinieri qualche sera fa nella zona dell’area verde di San Venanzo dove diversi adolescenti con motorini e microcar stavano destando preoccupazione tra le famiglie della zona e i membri della Pro loco per alcuni atteggiamenti pericolosi. A chiamare il 112 è stato il presidente dell’associazione che nelle ultime ore, sui social, ha chiesto maggiori controlli e ringraziato allo stesso tempo il comandante della locale Compagnia, il capitano Marco Rotondi.

I controlli dei carabinieri a San Venanzo intanto hanno portato a denunciare un 15enne per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I ragazzi oggetto di verifiche si trovavano intorno a una microcar, che è stata al centro di un’accurata ispezione da parte dei militari. E all’interno dell’abitacolo, dietro al sedile passeggero, è stata rinvenuta una mazza da baseball, con impugnatura in metallo, avente una lunghezza complessiva di 75 centimetri.

Poiché il giovane non è stato in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa il possesso e il porto dell’arma in luogo pubblico, lo stesso è stato deferito alla Procura presso il tribunale per i minorenni, mentre la mazza da baseball è stata immediatamente sottoposta a sequestro.

(modificato alle 14.30)