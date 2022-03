Moto in fiamme provoca incendio nel bosco, timori anche per le case

Nuovo incendio boschivo domenica mattina in Umbria: intervento in corso ad Umbertide, chiesto il supporto dell'elicottero dei vigili del fuoco | Aggiornamenti

Vigili del fuoco in azione per un nuovo incendio in un bosco. Questa volta, però, l’innesco è stato provocato da un malfunzionamento di una moto da cross.

L’allarme è scattato poco dopo le 9 di domenica mattina nel comune di Umbertide, in località Migianella. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco di Città di Castello e di Perugia, oltre ai carabinieri forestali ed alla squadra dell’agenzia forestale regionale.

Secondo quanto ricostruito, a causare l’incendio del bosco è stato un motociclista: la sua moto da cross ha infatti preso improvvisamente fuoco, propagandosi poi alla vegetazione. Nel giro di tre ore il rogo si è esteso in maniera importante. Sul posto sta arrivando anche il Dos (direttore delle operazioni di spegnimento), mentre è stato richiesto il supporto dell’elicottero vigili del fuoco 51 da Arezzo. Si teme infatti che l’incendio possa raggiungere alcune abitazioni che sono nelle vicinanze.

(foto di repertorio)