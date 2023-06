Morte di Berlusconi, cordoglio bipartisan ma qualcuno non dimentica “il nemico”

I commenti dei politici per la scomparsa del fondatore e leader di Forza Italia

La notizia della morte di Silvio Berlusconi divide anche gli umbri, come il resto degli italiani. Sui social, si va dai tanti messaggi che ne esaltano il ruolo di politico e imprenditore (anche con tante fotografie scattate insieme), a chi usa dei distinguo e a ci addirittura fa dell’ironia di fronte alla scomparsa di un avversario politico, ancora percepito come “nemico”.

Dal mondo istituzionale, comunque, il cordoglio è unanime e bipartisan.

“Silvio Berlusconi ha scritto la storia politica e imprenditoriale di questo Paese, cambiandone i linguaggi, i modi e i tempi. E’ stato un visionario, un uomo coraggioso, figlio di una cultura del fare che lo ha spinto ai massimi livelli in ogni ambito in cui si è cimentato. Oggi è una giornata amarissima per tutta la comunità politica che lui stesso ha costruito, attraverso anni di impegno, passione e una energia mai venuta meno, neanche in questi ultimi mesi di affaticamento fisico” le parole dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta.

“La scomparsa di Silvio Berlusconi lascia una profonda ferita nel cuore di tutti gli italiani e consegna al centrodestra un’eredità politica fondamentale che oggi siamo chiamati a onorare e sostenere” il messaggio di Stefano Pastorelli a nome di tutto il gruppo della Lega a Palazzo Cesaroni. “La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi ci riempie di tristezza: si chiude una pagina politica e storica per il nostro Paese” afferma il capogruppo Eleonora Pace a nome di tutti i consiglieri di Fratelli d’Italia.

A nome del gruppo del Pd parla la capogruppo Simona Meloni: “Silvio Berlusconi è stato uno dei protagonisti indiscussi, quanto controversi, della storia politica italiana degli ultimi trent’anni. Con la sua scomparsa si chiude un’epoca a lungo caratterizzata dalla sua figura. Alla sua famiglia, personale e politica, giunga la nostra vicinanza e il nostro sincero cordoglio”.

Lungo il messaggio di Andrea Romizi, coordinatore umbro di Forza Italia e sindaco di Perugia. Che celebra l’imprenditore visionario e innovativo e il politico “fondatore di quello che oggi è il centrodestra”. Ma Romizi rivolge soprattutto un pensiero all’uomo: “Silvio Berlusconi era una persona generosa ed entusiasta della vita, un uomo sensibile e dal cuore grande come testimoniato dalla sua sincera e partecipe vicinanza che ci ha manifestato quando è venuta a mancare la nostra amata Laura (Buco, recentemente scomparsa per una malattia, ndr). La scomparsa di Silvio Berlusconi lascia molto più di un vuoto. Ci mette al cospetto di una nuova fase storica e politica che dovremo affrontare con responsabilità e coraggio”. “Grazie Presidente” le parole del sindaco di Todi, Antonino Ruggiano.

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, pur avendo sconfitto il centrodestra alle elezioni, ha sempre detto di ispirarsi a Berlusconi, come imprenditore e come politico. “Un maestro, una guida per me” ha scritto, ordinando le bandiere a mezz’asta a Palazzo Spada in segno di lutto.

“Apprendo con grande dispiacere -il commento della governatrice Donatella Tesei – la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi a cui ero legata da un sincero rapporto. Berlusconi ha segnato un’intera epoca politica ed è stato il traino per tutto il centrodestra di Governo”.

“Addio presidente Berlusconi, eterno Cavaliere della Libertà. Hai contribuito a cambiare l’Italia, d a oggi sei nella Storia di questo Paese” il commento dell’assessore Paola Agabiti.

“Immenso dolore” scrive Catia Polidori, postando una foto di lei e Berlusconi insieme. Anche Raffaele Nevi posta una sua foto insieme a Berlusconi: “Immenso dolore. L’unica cosa che mi viene da dire ora è solo un gigantesco GRAZIE. Grazie di tutto Presidente”. “Grazie di tutto. Sempre con te” il post, con la foto di un Berlusconi sorridente, sulla bacheca Facebook di Fiammetta Modena.