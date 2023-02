Morta a Onelli, gli interrogativi sull’assistenza alle due disabili

Ma le indagini non si limitano a stabilire le cause della morte della disabile. Gli inquirenti vogliono infatti capire come mai le due disabili – e la donna che era con loro – fossero finite in quella casa di Onelli, posta sotto sequestro. Una casa senza riscaldamento a metano – l’ambiente era riscaldato solo da una stufa a legna – e certamente scomodo per ospitare due persone con simili patologie.

Al Comune di Cascia nessuna delle tre donne risulta residente. Né sembra siano state fatte domande per l’utilizzo di quell’immobile come residenza protetta.

Le tre donne non avevano praticamente rapporti con i pochi abitanti del paese. Ed è quindi da chiarire anche chi portasse loro il cibo e l’occorrente, dato che, sempre secondo le prime testimonianze raccolte, non sembra avessero la disponibilità di un’auto, necessaria per raggiungere Cascia per recarsi a fare la spesa ed altri acquisti.