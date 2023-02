Donna disabile muore in circostanze sospette, indagano i carabinieri

Le due donne non risultano residenti nel territorio comunale di Cascia. Ma da un po’ di tempo alloggiavano in un’abitazione a Onelli, insieme ai loro due cani. Accudite, secondo quanto riferito da alcune persone, da un’altra donna.

Il fatto che da un paio di giorni di loro non si avesse notizia, né si vedevano girare gli animali per il paese, aveva destato qualche sospetto. Poi il tragico ritrovamento di una delle due donne in fin di vita e il drammatico epilogo.

Sin dal ritrovamento del cadavere sul posto sono presenti i carabinieri della Compagnia di Norcia, che stanno effettuando i rilievi per accertare le cause del decesso. In particolare, sui lividi che la donna presentava, per verificare se possano essere stati causati da colpi subiti.

(articolo in aggiornamento)