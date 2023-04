Rione Morlupo, defibrillatore in taverna: pranzo raccolta fondi

Occasione per il debutto del nuovo chef

Presso la taverna del Rione Morlupo si è tenuto il pranzo/evento “Cristoforo da Messisbugo…crepa d’invidia”. Il menù è stato interamente pensato dal nuovo chef rionale Filippo Artioli, che meglio non poteva presentarsi ai suoi nuovi corrionali i quali hanno enormemente apprezzato l’intero banchetto.

Il defibrillatore

L’evento in questione ha avuto come obiettivo quello di finanziare l’acquisto di un defibrillatore da installare presso i locali della taverna di via del campanile. Nelle ore precedenti al pranzo, il Rione Morlupo, grazie all’associazione “Amici Del Cuore Valle Umbra” ha organizzato un corso gratuito di primo soccorso e uso del defribillatore con un’affluenza molto corposa da parte del popolo rosanero.

I ringraziamenti

Il Rione Morlupo ringrazia enormemente tutta l’associazione “Amici Del Cuore Valle Umbra” e in particolare Amedeo Ferretti e Dario Berti per la grande disponibilità e professionalità, lo chef Filippo Artioli e tutti i rionali per la loro generosità che ormai li contraddistingue in ogni occasione.