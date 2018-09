Montone, iniziato l’ultimo intervento pubblico del PUC 3

E’ stato avviato a Montone il cantiere sull’edificio di proprietà comunale destinato all’edilizia residenziale pubblica, come previsto dall’accordo di programma del 22 gennaio 2015 tra il Comune stesso e la Regione Umbria nell’ambito del Puc 3.

Dopo i lavori di riqualificazione urbana della zona di accesso al centro storico presso Porta del Verziere, nell’area denominata “Le Fonti”, che hanno riguardato il recupero e la rifunzionalizzazione a fini culturali dell’ex-mattatoio e la realizzazione di un percorso protetto di accesso al centro, nel borgo arrivano altri importanti interventi. L’accordo prevede che sarà l’Ater ad occuparsi della realizzazione dell’opera.

I lavori riguarderanno il rifacimento del manto di copertura, dei canali di gronda e dei discendenti pluviali, per un importo di 78mila euro. A seguire si passerà al rifacimento delle facciate (intonaco, pitture e infissi) per il quale si sta aspettando il parere definitivo della soprintendenza, che autorizzerà in maniera vincolante il tipo di recupero.

“L’amministrazione comunale ha fortemente voluto questo intervento – riferiscono il sindaco Mirco Rinaldi e la sua giunta -. Montone possiede in proprietà un notevole numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica in rapporto alle dimensioni del Comune. Questo fabbricato necessitava di manutenzione in quanto situato all’ingresso del centro storico, sopra Porta del Verziere. In linea con il principio dei PUC è stata eseguita un’opera pubblica di riqualificazione urbana e anche un intervento di edilizia residenziale. Grazie al lavoro sinergico della Regione Umbria, che ringraziamo, del Comune e dell’ATER siamo riusciti a far partire il cantiere”.

