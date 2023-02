Montone tra i 30 borghi "da non perdere" in Italia - Tuttoggi

Lo dice la prestigiosa casa editrice australiana Lonely Planet, che diffonde guide turistiche in tutto il mondo | La soddisfazione del sindaco Mirco Rinaldi

Montone tra i 30 borghi da non perdere in Italia. A dirlo è la prestigiosa casa editrice australiana Lonely Planet, che diffonde guide turistiche in tutto il mondo.

Nel magazine di dicembre 2022/gennaio 2023 il borgo altotiberino viene descritto come una meta praticamente obbligata per chi passa in Umbria, al pari di Spello e Assisi. La rivista specialistica parla di “un paese medievale ben conservato e immutato da secoli, difeso da possenti mura, circondato da boschi e sorgenti, appollaiato su una collina dominante la Valle del torrente Carpina”.