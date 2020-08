Monteleone di Spoleto, torna “Estate ad Alta Quota”: il programma

È in corso anche quest’anno a Monteleone di Spoleto la rassegna “Estate ad Alta Quota”. Il cartellone di iniziative estive è iniziato il 26 luglio e proseguirà fino al 13 settembre.

Oggi (mercoledì 5 agosto) alle ore 15 si terrà “Sulle Strade della Biga”, escursione con partenza da Corso Vittorio Emanuele II con tappe a Santa Lucia, Colle del Capitano, Scoglio di Pizzero e cena presso l’agriturismo Colle del Capitano. Il dislivello della passeggiata è di 250 metri e la durata di 3 ore. Difficoltà T. Coordinatori Dir. G. Rosati, L Petrosellini e M. Ferrari (CAI sez. Leonessa).

Sabato 8 agosto invece si terranno i festeggiamenti in onore della Madonna degli Angeli. Alle ore 17 in corso Vittorio Emanuele II l’inaugurazione della mostra a cielo aperto “Donna Vede Donna”. Alle 21 in piazza del Mercato “Pe du foje de Sirpullu” commedia brillante in due atti di e con D. Chiodetti; Compagnia Teatrale La Traussa.

Lunedì 10 agosto invece alle ore 8 “Passeggiata eno-gastronomica al Gazebo del Trivio”.

Giovedì 13 agosto, alle ore 17: visita guidata con l’architetto Gina De Grandis alla scoperta delle architetture e della storia del paese. Partenza dal Museo della Biga. Alle ore 21.00 in piazza del Mercato “Moon Laika e la Luna” Teatro jazz di e con Stefano de Majo, con L. Carmignani (trombone), e Antonia Perleonardi (chitarra e voce)

Venerdì 14 agosto, ore 9.30 “Escursione al Laghetto di Gavelli” con partenza dall’Asilo di Ruscio. Difficoltà e dislivello lievi. Munirsi di pranzo al sacco, acqua disponibile in loco. A cura delle associazioni locali. Prenotazione non necessaria.

Sabato 15 agosto in Piazza Margherita, mostra “Sassi in arte” di Lanfranco Lanari, libere composizioni di sassi. Alle ore 18.00, sempre in piazza Margherita, progetto “Omaggio all’Umbria” A Monteleone di Spoleto lo spettacolo continua… M.Mela (chitarra e voce) S.Paradisi (fisarmonica) Y.Pecci (percussioni) A.Golini (violino zigano). In programma musiche di Astor Piazzola, Paolo Conte, Fabrizio De Andrè, Lou Reed, Bob Dylan. In collaborazione con Ministero dei Beni Culturali e Regione Umbria.

Domenica 16 agosto. Alle ore 8.00 “Escursione al Monte Aspra”. Partenza da Corso Vittorio Emanuele II. A cura del CAI (sez. di Leonessa) in collaborazione con le associazioni locali. In piazza Margherita Mostra “Sassi in arte” di Lanfranco Lanari, libere composizioni di sassi. Alle ore 18.00, Corso Vittorio Emanuele II Le Hanami in concerto

Lunedì 17 agosto, ore 8.00 “Terza tappa del Cammino di San Benedetto” Partenza da Corso Vittorio Emanuele II e arrivo a Leonessa. Dislivello 300 m, durata 3 ore, difficoltà E, coordinatori Dir. M. Ferrari, A. Marcocci (CAI sez. Leonessa). Ore 17.00 – Giardino del Museo – complesso monumentale di San Francesco: presentazione del libro “Presnitz” di Leandro Lucchetti, Edizioni Helicon, vincitore del Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana per l’inedito 2018. Sorpresa finale gastronomica dai sapori triestini. Ore 21.00, piazza del Mercato, spettacolo teatrale “Tre Once di Lana Nera” di e con Maria Grazia Tofone

Martedì 18 agosto Ore 8.00 “Escursione sui Monti di Trivio” con partenza da Corso Vittorio Emanuele II. A cura del CAI (sez. di Leonessa) in collaborazione con le associazioni locali.

E sempre dal 18 agosto, spazio a Cinemadamare Monteleone e frazioni: attività di filmmaking h24. In programma ogni sera anche proiezioni cinematografiche.

Giovedì 20 agosto Ore 21.00 – Ruscio Presentazione del volume “Atlante geopolitico del mediterraneo 2020” di A. Ungari e F. Anghelone. Bordeaux edizioni.

Venerdì 21 agosto: alle ore 8.00 “Passeggiata eno-gastronomica al Gazebo di Campofoglio” con partenza da Corso Vittorio Emanuele II. Munirsi di pranzo al sacco e acqua. A cura delle associazioni locali. Alle ore 18.00 – Piazza del Mercato “Cappuccetto una fiaba a colori” Compagnia La Gru Ragazzi, nell’ambito del Festival Figuratevi in Valnerina.

Domenica 23 agosto, Ruscio: Festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata.

Lunedì 24 agosto – Ore 7.30 “Escursione Monteleone – Sant’Anatolia di Narco” con partenza da Corso Vittorio Emanuele II e tappe a Gavelli, Piane delle Melette, Scheggino, Sant’Anatolia – pranzo presso La Bottega delle Carni. Dislivello 900 m, durata 8 ore, difficoltà EE, coordinatori Dir. M.Ferrari, A. Marcocci (CAI sez. Leonessa). Ore 17.00 – Giardino del Museo – complesso monumentale di San Francesco Presentazione dei libri: “La Via Flaminia in Umbria” di Fiorenza Mosci, Ed. Tozzuolo 2018; “Le rose che non colsi – La prozia racconta” di Fiorenza Morighi, Ed. Tozzuolo 2018. Con l’intervento dello scrittore Leandro Lucchetti

Martedì 25 agosto ore 9.00 “Escursione a Campo Stella di Leonessa” con partenza dall’Asilo di Ruscio. Difficoltà e dislivello medi. Munirsi di pranzo al sacco e acqua. A cura delle associazioni locali. Prenotazione non necessaria.

Mercoledì 26 agosto Cammino di San Benedetto, passaggio del comitato territoriale FIASP di Como, Lecco, Sondrio

Venerdì 28 agosto: ore 18.00 – Ruscio Festa dell’ex Asilo – un tuffo nel passato

Sabato 29 agosto “Il Cammino della Solidarietà – edizione 2020” Passaggio dei pellegrini del Cammino di San Benedetto. Ore 21.00 – Piazza del Mercato Spettacolo Teatrale “La voce della Sibilla” di Fontemaggiore

Domenica 30 agosto – Trivio, festeggiamenti in onore dei Santissimi Cuori di Gesù e Maria. Ore 9.30 “Cai sezione di Leonessa e Cammino della Solidarietà percorrono insieme la terza tappa del Cammino di San Benedetto” con partenza da Corso Vittorio Emanuele II e arrivo a Leonessa. Dislivello 300 m, durata 3 ore, difficoltà E, coordinatori Dir. M. Ferrari, A. Marcocci, P.Battisti (CAI sez. Leonessa)*

Venerdì 4 settembre – Ore 17.00 Visita guidata con l’arch. Gina De Grandis alla scoperta delle architetture e della storia del paese. Partenza dal Museo della Biga

Sabato 5 settembre – Ore 7.30 “Escursione Monteleone – Poggiodomo” con partenza da Corso Vittorio Emanuele II e tappe a Valle Cupa, Campofoglio, Laghetto di Gavelli, Forca della Spina, Fonte dei Cupi, Poggiodomo e pranzo presso Agriturismo I Trocchi. Dislivello 700 m, durata 7 ore, difficoltà EE, coordinatori Dir. M. Ferrari, A. Marcocci (CAI sez. Leonessa). “L’Italia si rimette in moto” Passaggio di motociclisti da tutta Italia, in collaborazione con Tom Tom e Borghi più Belli d’Italia. Ore 17.00 – Museo della Biga Presentazione della Mostra dell’Artista e Designer Internazionale Pietro Camardella Ore 18.00 – Giardino del Museo – complesso monumentale di San Francesco Presentazione del libro “La banconota da un milione di sterline” di Mark Twain, liberamente tradotto e interpretato da Luca Filipponi, Grausedizioni – Coralli. Piece teatrale in musica ispirata al libro, con il Soprano Tania Di Giorgio e l’attore Alessandro Calonaci

Domenica 6 settembre – Monteleone di Spoleto Festeggiamenti in onore della Madonna della Misericordia.

Lunedì 7 settembre – Monteleone di Spoleto Tradizionale Fiera Merci, Artigianato e Bestiame

Martedì 8 settembre – Ruscio Festeggiamenti in onore di Santa Maria del Piano

Domenica 13 settembre – Monteleone di Spoleto Festeggiamenti in onore di Santa Gemma

* Le escursioni si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid; è obbligatoria, quando previsto la prenotazione al numero 329/6322608; è necessario presentarsi un’ora prima della partenza per la compilazione della modulistica.