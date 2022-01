Montefalco, screening gratuiti prima del ritorno a scuola

Appuntamento al parcheggio di viale della Vittoria, presso la sede della Croce Rossa

Screening gratuito per gli studenti di Montefalco, alla vigilia del rientro a scuola. L’appuntamento è per sabato 8 e domenica 9, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 presso il parcheggio di viale della Vittoria, nella sede della Croce Rossa.

Screening gratuiti per il rientro a scuola

“Considerando l’aumento dei casi positivi – scrive il Comune – cui si sta assistendo proprio in questi giorni di festività, al fine di permettere agli studenti nel Comune di Montefalco, un rientro sereno, è stata organizzato questo momento di screening gratuito. Sono stati contattati i medici di medicina generale, medici in quiescenza, il personale infermieristico e i volontari, i quali hanno dato la loro adesione nell’attività di testing in questione, che si svolgerà sotto la supervisione della sanità regionale, alla quale i medici invieranno gli esiti dei tamponi antigenici attraverso la piattaforma comune”.