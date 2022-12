Montefalco, "C'era un volta il Natale": mercatini e presepi

L’incontro su Salute e benessere

Alle 17 il Teatro San Filippo Neri ospiterà l’evento ‘Montefalco… in forma – Salute e benessere’. L’incontro informativo è organizzato dall’associazione Un’idea per la vita ed è dedicato alla prevenzione delle malattie oncologiche femminili, per vivere insieme un Natale di speranza. Per la consegna del passaporto del cuore, saranno presenti la dottoressa Giulia Rita Cirinei e il sindaco di Montefalco Luigi Titta. Domenica 4 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, si terrà il Mercatino di Natale organizzato dalla Parrocchia di San Bartolomeo, con tante idee regalo e oggetti natalizi all’insegna della solidarietà. Alle 17 il Teatro San Filippo Neri accoglierà l’iniziativa ‘Storie di Natale’, letture ad alta voce ed animate da Sabina Antonelli e la sua assistente Armilla. Il progetto, ideato dall’associazione Natural Slow life, è dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni. Per informazioni e prenotazione obbligatoria si può chiamare il numero 335.5763740 o scrivere a naturalslowlife21@gmail.com.