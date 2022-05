Montecchio, nuove panchine per i giovani

La proposta nata durante un incontro a scuola

Nuove panchine per gli studenti. Le ha ufficializzate il sindaco Federico Gori, dopo averle ‘promesse’ direttamente ai giovani fruitori.

La proposta dei giovani

“Tempo fa, ai ragazzi delle scuole di Montecchio, durante una lezione nella quale si parlava di bellezza e di Paese, chiesi di aiutarmi, indicandomi cosa potessi migliorare negli spazi pubblici che utilizzano quotidianamente – ha detto Gori – Consapevoli del fatto che i giovani sono un tassello fondamentale della nostra comunità, mi chiesero delle nuove panchine, in sostituzione di quelle rovinate. Bene, ogni promessa è debito! Con l’occasione abbiamo dislocato anche dei cestini per la raccolta differenziata su aree pubbliche. Questa volta non abbiamo investito soltanto in bellezza, ma anche in civiltà. Grazie ragazzi per il prezioso consiglio. Un ringraziamento speciale a Monica Bracciantini per i disegni incisi sulle panchine speciali“.