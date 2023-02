Monica Bellucci e Tim Burton insieme a Parigi, dalla Francia "Fantastico colpo di fulmine" - Tuttoggi

Proprio a Lione, tra l’altro, Tim Burton aveva dichiarato al settimanale Gala: “Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella…”. I due, secondo quanto aggiunto da Paris Match, si sarebbero quindi innamorati e vivrebbero tuttora la loro storia “nella massima discrezione”. Sia dalla diva che dal regista, per ora, non sono però arrivate ne conferme né smentite.

Entrambi sono reduci da storie d’amore importanti: Monica Bellucci è stata sposata 14 anni con Vincent Cassel, da cui ha avuto due figlie – Deva (18) e Leonie (13). Nel 2018 ha iniziato una relazione con lo scenografo francese Nicolas Lefebvre, più giovane di lei di 18 anni, finita dopo un anno. Tim Burton è invece separato dal 2014 con la storica moglie Helena Bonham Carter, dalla quale sono nati Billy Ray (20) e Nell (16).