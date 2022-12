Monica Bellucci torna "a casa" nella sua Umbria, cena in famiglia con la figlia Deva - Tuttoggi

L'attrice 58enne per le festività torna sempre da mamma Brunella e papà Pasquale e non rinuncia mai al suo ristorante preferito a Selci-Lama (San Giustino), stavolta per la foto di rito con i titolari c'è anche la bellissima Deva

Tornano le festività e, come da tradizione, torna nella sua Umbria, precisamente in Altotevere, anche Monica Bellucci.

L’attrice 58enne, in questo ultimo weekend prima di Natale, non ha voluto rinunciare al calore della famiglia – mamma Brunella e papà Pasquale – ma neanche al suo ristorante preferito a Selci-Lama (San Giustino), dove il suo piatto preferito restano i classici cappelletti in brodo.