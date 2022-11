Monica Bellucci in tv, dolci parole da sindaco e amici di San Giustino | Virzì "E' magia umbra" - Tuttoggi

Stavolta la sorpresa è arrivata direttamente alla diva 58enne da San Giustino, il Comune altotiberino dove ha passato la giovinezza (soprattutto nella frazione di Lama), con un video messaggio, vero e proprio attestato d’amore, degli amici di sempre: a partire dal sindaco Paolo Fratini all’amica d’infanzia Luisa Innocenti (“Monica era bella anche a 7 anni e al liceo ammaliava già tutti”), dal suo ristoratore preferito (“Quando entra lei, sempre con grande umiltà, il locale si illumina”) fino al parrucchiere Piero Montanucci, colui che l’ha scoperta.

“La provincia mi ha protetta quando ero giovane – ha detto Monica dopo le belle parole ricevute – fino a quando è nata in me la voglia di andare fuori, esplorare il mondo. Sono sempre rimasta comunque molto vicina alla mia famiglia e ai miei amici e torno sempre in Umbria quando posso. L’amicizia per me è come l’amore, e gli amici, gli stessi di sempre, sono la mia colonna vertebrale”.

La Bellucci ha poi ribadito l’importanza sconfinata che rivestono per lei le figlie, capaci anche di farla emozionare dopo una clip dedicata a Monica “mamma”: “Se a 20 anni mi avessero detto che i momenti più belli della mia vita li avrei vissuti a 39 e a 45 anni, quando sono nate Deva e Leonie, non ci avrei mai creduto. Sono un regalo prezioso, una luce, e mi piace vedere come crescono amando tutto ciò che è artistico. Sebben abbia scelto di mettere le radici a Parigi loro si sentono italianissime“.

A confermare la passione per il cinema sottolineata da lei stessa – “Amo molto il mio lavoro ed è una grande fortuna poter fare ciò che uno adora” – è arrivato anche un bel videomessaggio di Paolo Virzì, con cui Monica Bellucci ha collaborato spesso, anche nel recentissimo “Siccità”: “Quando entri nel set – ha detto il regista – c’è sempre una sorta di luce mitologica che permea l’ambiente, una magia umbra di cui solo tu sei capace”.