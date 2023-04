Minori, Lavoro e Donne: a Terni nuovo regolamento per le case popolari

Il comune di Terni, nello specifico, ha deciso di assegnare: 2 punti per chi ha residenza nel Comune di Terni da almeno 15 anni; 2 punti per chi perde lavoro; 2 punti per la presenza di figli studenti o disoccupati; 2 punti per donne sole o con figli a carico; 2 punti per i giovani che escono dalle comunità; 1 punto a figlio a carico di coniuge in fase di separazione.

La variazione, poi, ha riguardato l’aumento di un punto: per le donne vittime di violenza inserite all’interno dei percorsi; per i maggiorenni che escono dalle strutture educative e terapeutiche.