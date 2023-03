Ministero della cultura, Giubbini a capo del Segretariato per l'Umbria - Tuttoggi

In passato Giovanna Giubbini ha ricoperto una lunga serie di incarichi dirigenziali negli Istituti in varie regioni italiane

Giovanna Giubbini, perugina, dal 1 marzo 2023 guiderà il Segretariato Regionale del Ministero della cultura per l’Umbria.

I Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono uffici di livello dirigenziale non generale che assicurano, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle direzioni generali centrali, il coordinamento dell’attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresì stipulano accordi, all’interno del quadro normativo di riferimento, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali. Oltre ad assicurare il coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa curano, in raccordo con le Regioni e gli enti locali interessati, l’attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti di valorizzazione e promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali favorendo la conoscenza e l’attuazione delle politiche turistiche definite a livello centrale.