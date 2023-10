Minaccia il carrozziere, pistola sequestrata al cliente

L'uomo è stato denunciato per minacce gravi

Minaccia il meccanico per un disaccordo sul pagamento del veicolo, spiegando che sarebbe tornato con la sua pistola. Per questo la Polizia di Foligno ha denunciato un 52enne per il reato di minacce gravi, commesso ai danni del titolare di un’officina.

L’episodio in officina

L’uomo, presentatosi nella carrozzeria per ritirare la propria autovettura, a causa di un disaccordo circa il pagamento e la riconsegna del veicolo, è andato in escandescenza, minacciando la vittima che sarebbe ritornato dopo aver preso la propria pistola dall’abitazione. Il titola dell’esercizio, a quel punto, ha immediatamente richiesto l’intervento del personale della Polizia. Gli agenti, constatato che il 52enne era effettivamente legittimo detentore di una pistola, hanno subito attivato le ricerche dell’uomo, il quale, una volta rintracciato, è stato condotto presso gli uffici del commissariato. Terminate le attività di rito, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di minacce gravi. Gli agenti poi si sono recati presso la sua abitazione e hanno ritirato cautelarmente la pistola legalmente detenuta.