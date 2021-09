Minaccia col fucile ex compagno della figlia, arrestato - Tuttoggi

L'uomo, durante una violenta lite per strada con l'ex compagno della figlia, lo ha minacciato puntandogli contro un fucile monocanna

Nel corso della nottata appena trascorsa, a San Gemini, i Carabinieri hanno tratto in arresto, per il reato di “detenzione di armi” S.R., ternano classe 1954, pensionato, incensurato.

Minaccia con fucile l’ex compagno della figlia

L’uomo, durante una violenta lite per strada con l’ex compagno della figlia, lo ha minacciato puntandogli contro un fucile, monocanna, avente la matricola abrasa. I Carabinieri, intervenuti in località “grotta degli Zingari” per una lite in atto in strada, sono riusciti a sedare la lite e a bloccare l’uomo.

Armi e fucili

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire un ulteriore fucile, questa volta una “doppietta”, anch’essa con la matricola abrasa, e 5 cartucce. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Ulteriori armi, tra fucili e munizioni di varie marche e calibro, regolarmente detenuti, sono state sottoposte a ritiro cautelare. L’’arrestato è stato quindi posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria del capoluogo umbro.