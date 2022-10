Milano, l'azienda di Terni Fucine Umbre premiata con Export Capital - Tuttoggi

Fucine Umbre leader nel settore aerospazio

Fucine Umbre si è distinta proprio tra gli esportatori emergenti nel settore dell’aerospazio. Fondata nel 1967, l’azienda si è specializzata, a partire dagli anni Settanta, nella produzione di componenti per l’industria aeronautica e per la difesa, realizzando prodotti complessi che richiedono una tecnologia all’avanguardia e una manodopera molto specializzata. Negli ultimi anni Fucine Umbre ha programmato e realizzato importanti investimenti in ogni ambito produttivo e organizzativo, finalizzati soprattutto all’esecuzione di forniture completamente verticalizzate fornendo componenti finiti pronti per essere utilizzati nelle linee di assemblaggio. Oggi l’azienda ha un fatturato di circa 18 milioni, poco meno di cento dipendenti ed esporta il 60% della sua produzione principalmente verso Europa, Nord America e Asia.

Premio ritirato a Milano dal Ceo, Antonio Alunni

Il Premio è stato ritirato a Milano da Antonio Alunni, Presidente e Ceo di Fucine Umbre a conclusione del convegno “Le nuove sfide dei campioni dell’Export” organizzato per l’occasione. “Siamo molto onorati di aver ricevuto questo riconoscimento – ha sottolineato Alunni – che arriva inaspettato. Siamo consapevoli del grande impegno che mettiamo nel nostro lavoro per fare sempre meglio pur in un contesto complesso come quello che stiamo vivendo. Vederci riconosciuto questo primato nell’export, peraltro a fianco di grandi gruppi italiani, ci rallegra e ci dà stimoli per continuare ad essere un riferimento nazionale e internazionale in un settore come quello dell’aerospazio in cui la competizione è globale e in cui ricerca e capacità di innovare fanno realmente la differenza”.