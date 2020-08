Migranti scappati, Comune Perugia: serve intervento serio e risolutivo

Chiede un intervento serio e risolutivo al Governo nazionale il Comune di Perugia sulla fuga dei migranti sottoposti a quarantena preventiva ed ospitati anche nel capoluogo umbro.

Dopo il primo episodio a Gualdo Cattaneo e poi quanto accaduto sabato sera a Perugia, Assisi e Terni, interviene l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Romizi. Manifestando “preoccupazione e disappunto per la notizia della fuga di tre migranti dal centro che li ospitava a Perugia“.

“Assistiamo, da vari giorni, in tutta italia, a simili episodi, – si legge nella nota del Comune – motivo di comprensibili rimostranze da parte di amministrazioni locali di ogni colore politico. Le attuali misure adottate dal governo, nella loro inadeguatezza, stanno generando una emergenza che acuisce l’emergenza che già stiamo vivendo, la cui gestione ricade sulle autorità territoriali che le affrontano al meglio delle loro possibilità. È palese la necessità di un intervento serio e risolutivo, che ponga fine a questa nuova difficile contingenza in un’Italia che sta cercando in tutti i modi di ripartire e guardare al futuro”.